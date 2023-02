Cospito: presidio e corteo solidale antagonisti a Genova

(ANSA) - GENOVA, 12 FEB - Un gruppo di circa 40 antagonisti ha effettuato un presidio in piazza Raibetta a Genova per solidarietà con l'anarchico Alfredo Cospito e contro il 41 bis.

In piazza alcuni striscioni con su scritto 'Lo Stato uccide', '41 bis tortura', 'Con Alfredo Cospito sempre e comunque, fuoco alle galere, no 41 bis'.

Dopo un breve comizio, il gruppo di antagonisti ha lasciato piazza Raibetta per un breve corteo nei vicoli durante il quale una antagonista ha inveito contro l'operatore della Rai, intimandogli di smettere con le riprese. L'unico momento di tensione per un corteo sostanzialmente pacifico, controllato a distanza dalla digos. La manifestazione, dopo una sosta nella centralissima piazza de Ferrari, si è poi conclusa in piazza Raibetta, dove era iniziata. (ANSA).