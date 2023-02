Calcio: Spezia in crisi, Gotti rischia la panchina

(ANSA) - LA SPEZIA, 12 FEB - Scricchiola la panchina di Luca Gotti alla guida dello Spezia. Dopo il 2-2 di Empoli, che segue le tre sconfitte consecutive contro Roma, Bologna e Napoli, nel club ligure si affronta una crisi di risultati che ha visto il vantaggio sul terzultimo posto assottigliarsi in maniera decisa.

A Gotti viene anche contestata la gestione di due dei giocatori chiave per il suo gioco, ovvero Nzola e Holm, rischiati anche in Coppa Italia contro l'Atalanta e costretti poi a dare forfait in campionato da un mese a questa parte. Al Castellani, per la quinta volta nella serie A 22/23, lo Spezia ha perso punti preziosi a ridosso od oltre il novantesimo senza che i cambi riuscissero a cristallizzare la situazione.

All'interno del club traspare preoccupazione per l'involuzione delle prestazioni. Il direttore generale del settore tecnico Eduardo Macia svolgerà in queste ore una verifica interna per capire se ci sono le condizioni per andare avanti con Gotti, con la partita di domenica prossima contro la Juventus che sarebbe a quel punto decisiva. (ANSA).