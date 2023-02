Scappa a posto blocco e picchia carabinieri, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 11 FEB - I carabinieri di Montoggio hanno arrestato un genovese di 60 anni che, alla guida di un'auto, ha sfondato un posto di blocco ed è scappato via. Inseguito, è stato bloccato qualche chilometro più avanti. Per cercare di sottrarsi all'arresto l'uomo ha dato un cazzotto a uno dei militari ma è stato bloccato dai colleghi arrivati di rinforzo.

Per placare l'ira dell'uomo che ha tentato d più riprese di colpire i carabinieri è stato utilizzato lo spray urticante.

L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, giuda senza patente poiché ritirata. (ANSA).