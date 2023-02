Madame, senza Amadeus non sarei qui

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - "Questo per me è stato un Sanremo molto difficile. Per fare 100 metri ne ho corsi mille, però sono veramente felice e soddisfatta di essere qui. Devo ringraziare Amadeus: senza di lui che ha creduto in me, non avrei fatto tutto ciò". Lo ha detto Madame, che nelle settimane prima del festival è stata travolta dalle polemiche per l'indagine che l'ha coinvolta sui green pass falsi. "Madame è un grandissimo talento", ha detto a sua volta il direttore artistico abbracciando la cantante che si è lasciata andare a qualche lacrima. (ANSA).