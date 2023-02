Guidavano ubriachi o drogati, quattro denunciati a Genova

Controlli a tappeto, con tanto di personale medico e camper attrezzato, della polizia stradale sulle strade di Genova per contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto delle droghe. Il bilancio dei controlli è di quattro persone denunciate e a cui è stata ritirata la patente e sequestrato il mezzo. Gli agenti, coordinati dal primo dirigente Paola Zappavigna, hanno presidiato le zona tra via Diaz e corso Italia, dove si concentra parte della movida. Le persone risultate positive al primo test sono stati sottoposti a un controllo più approfondito grazie al camper e al medico. Sono stati controllati 20 veicoli e 35 persone. Solo un giovane e stato trovato ubriaco e gli altri tre sotto effetto di droghe. Nelle prossime settimane i controlli andranno avanti anche davanti le scuole per sensibilizzare e prevenire le cosiddette stragi del sabato sera.

(ANSA).