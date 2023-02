Fiorello in sacco a pelo sdrammatizza il pacco bomba

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - "Amadeus, che succede, tutto a posto laggiù?". In sacco a pelo verde, Fiorello si collega con l'Ariston, pronto per Viva Rai2! Viva Sanremo! che ormai è sempre più un late night show vista la durata monstre delle serate di Sanremo.

"A 500 metri dall'Ariston, al tg ne hanno parlato, hanno trovato un pacco con dei proiettili... ma insomma gli artificieri lo hanno esaminato ed è tutto a posto", ammette Amadeus. E Fiorello prova a sdrammatizzare: "Ma no, era la borsa dei trucchi di Rosa Chemical". (ANSA).