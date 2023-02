Chiara, l'abito dei diritti umani e la collana-utero

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - Il terzo abito indossato da Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston è dedicato ai diritti umani: un long dress di velluto nero, decorato da una collana a forma di utero, "è il simbolo dell'attivismo per i diritti riproduttivi".

L'abito e il gioiello, disegnati da Daniel Roseberry per Schiaparelli "ricordano a tutti che i diritti riproduttivi sono diritti umani. Perché l'accesso all'aborto sicuro e alla procreazione assistita è una questione di diritti umani a cui non dobbiamo rinunciare. Perché ogni essere umano, uomo o donna che sia, deve essere messo in grado di prendere liberamente le decisioni sul proprio corpo. Non permettiamo che le lotte vinte dalle nostre madri debbano essere combattute anche dalle nostre figlie". (ANSA).