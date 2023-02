Centro sociale Zapata, in corteo 600 per difenderlo

(ANSA) - GENOVA, 11 FEB - Circa 600 persone, tra attivisti o ex attivisti del centro sociale e degli altri spazi sociali della città, hanno sfilato questo pomeriggio a difesa dello centro sociale Zapata. Il corteo, partito intorno alle 17 dalla stazione marittima è arrivato nello storico centro sociale di via Sampierdarena occupato 29 anni fa. Uno spazio autogestito inserito da decenni nel tessuto sociale del quartiere con musica, attività politica ma soprattutto attività sociali e sport, dando opportunità di socialità a chi non può permettersi serate in locali costosi o altrettanto costosi centri sportivi.

Sulle proposte eventuali del Comune di Genova gli attivisti al momento non si pronunciano: "Noi leggiamo i giornali, sapete che il 20 ci sarà un incontro con il sindaco, lo sappiamo anche noi, vediamo cosa ci diranno".

Il primo incontro tra gli attivisti dello Zapata e il sindaco Marco Bucci, che ha affidato il dossier Zapata a Pietro Piciocchi, è in programma il 20 febbraio e a oggi non risulta alcuna ingiunzione di sgombero. (ANSA).