Amadeus a Muschio selvaggio, domani è finito e chissenefrega

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - ''Sto bene dal punto di vista del morale ma una chiavica fisicamente''. Parola di Amadeus che parla prima della finale nell'ultima puntata di Muschio selvaggio (condotto da Fedez e Luis Sal, con la partecipazione di Martin Sal e Beppe Vessicchio), rapper che lo presenta ''come il miglior presentatore del mondo''. A galvanizzarlo, spiega Amadeus (nome 'teoforico' dice Beppe Vessicchio) mentre Fedez gli chiede ''dal profondo del suo cuore: ma chi te lo fa fare?''. ''Noi affrontiamo le cose di pancia. Sanremo si alimenta di tutto questo. Che voi siete qui con Muschio selvaggio - dice ancora Amadeus - è una figata pazzesca. Mio figlio mi fa vedere tutte le vostre puntate. Tutto questo lo fai di pancia e la fatica è notevole ma i risultati si vedono''.

Ieri ti ho visto sorridente dietro le quinte gli dice Fedez, ''io mi diverto'' ammetta Amadeus. ''Ma come fai con la conferenza stampa?''. ''Io non mi preparo, ti danno giustamente tutto il materiale per le criticità. Io non leggo una riga e arrivo che non so nulla. Ma la conferenza stampa è il momento più stressante'', ammette. ''Penso di dare il giusto valore alle cose, è show è uno spettacolo, tutti ci aggiungono qualcosa.

Qualunque cosa tu faccia. Sanremo è questo lo vivi da show e chissenefrega domani è finito tutto. Se ascolti tutto ti logora dentro''. Cosa è stato per te Cecchetto? Chiede Fedez, ''è stato colui che mi ha dato fiducia''.

Poi senza modestia dice rispondendo a domanda: ''Il Cecchetto di oggi sono io. Unico momento di immodestia che mi devi concedere''. Poi racconta di aver ascoltato il consiglio alla lettera di Pippo Baudo: ''mi disse ti devi occupare di tutto, le canzoni le devi ascoltare solo tu. E questo io ho fatto''. Poi commentando le sue foto ad un primo piano spaventato Amadeus mette come titolo ''Sta arrivando Fedez'', e Fedez commenta ''io avrei messo 'che succede''', e aggiunge Amadeus 'che poi è la stessa cosa''. E grande dose di risate. (ANSA).