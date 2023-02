Acerbo, invitiamo artisti a portare bandiera della pace

"La vera emergenza sono i governi, che pensano alla guerra al posto di pensare ai problemi della gente. Sinceramente i pacchi bomba degli anarchici sono una quisquilia al confronto. I nostri statisti o presunti tali sono le principali forze terroristiche, considerando che interi Paesi sono stati rasi al suolo dalla Nato, negli ultimi decenni". Da piazza Muccioli a Sanremo, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista interviene durante un presidio per la pace anche sulla borsa con proiettili e polvere da sparo all'interno, trovata in una traversa di via Fiume, a Sanremo.

"Gli ucraini sono carne da cannone per la Nato, che vuole fare la guerra alla Russia di Putin. Noi siamo contro Putin e contro la Nato. Invitiamo gli artisti del Festival a portare una bandiera della pace, come quella che abbiamo portato noi, oggi, in piazza.Voglio ricordare che la maggioranza degli italiani, secondo i sondaggi è contraria al coinvolgimento del nostro Paese nella guerra eppure la maggior parte delle forze politiche di centrodestra e centrosinistra continua imperterrita a votare per la guerra, contro la volontà popolare". (ANSA).