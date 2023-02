Sbanda con l'auto e finisce contro il muro, muore sul colpo

Incidente mortale questa sera a Torriglia. Un uomo di 58 anni, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo della sua auto dopo avere sbandato sul viadotto al bivio per Laccio. La macchina si è schiantata contro un muro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i medici del 118 che hanno provato a rianimarlo. Indagini sono in corso per capire l'esatta dinamica di quanto successo. (ANSA).