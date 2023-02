Morto in canoa: legale pompieri, sono a disposizione pm

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - "Si tratta di una vicenda terribile, una tragedia che ha scioccato tutti, compresi coloro che si sono trovati nel fiume a cercare di soccorrere il ragazzo. Nel massimo rispetto del dolore della famiglia si mettono ovviamente a disposizione dell'autorità giudiziaria per chiarire la dinamica e le modalità di intervento". Lo ha affermato l'avvocato Barbara Barbanera che assiste tre dei quattro vigili del fuoco indagati, insieme a tre istruttori e il rappresentante legale della società di canottaggio, per la morte di Andrea Demattei, lo studente di 14 anni che ha perso la vita per ipotermia dopo essere rimasto per quasi due ore nelle acque gelide del fiume Entella a Chiavari (Genova).

Il ragazzo era uscito per una sessione di allenamento insieme ad altri ragazzi quando la sua canoa si è ribaltata ed è rimasta incastrata tra un pilone del ponte della Maddalena e i detriti portati dalla corrente.

I vigili del fuoco iscritti nel registro degli indagati sono due sommozzatori di Genova e due pompieri della squadra di Chiavari, arrivati per primi sul posto. Erano stati i familiari di Demattei, assistiti dall'avvocato Rachele De Stefanis, a puntare il dito sulla disorganizzazione dei soccorsi.

L'iscrizione di tutti gli indagati è un atto dovuto per consentire a tutti di poter partecipare a eventuali rilievi tecnici con un proprio consulente. Andrea era arrivato al Gaslini in condizioni disperate e dopo tre giorni è stata dichiarata la morte cerebrale. La madre ha acconsentito alla donazione degli organi. (ANSA).