Molesta ex convivente, arrestato 40enne di Albenga

(ANSA) - ALBENGA, 10 FEB - Un uomo di 40 anni, residente ad Albenga (Savona), è stato arrestato dai carabinieri di Calizzano a causa di ripetuti episodi di violenza e stalking ai danni della ex compagna. Già destinatario di una misura di allontanamento d'urgenza dalla casa coniugale, il 40enne continuava a tempestarla di telefonate, videochiamate e messaggi.

Decisivo per l'arresto l'ultimo episodio, nel quale ha raggiungo la casa della ex su un'auto con targa contraffatta, pur avendo la patente revocata, ed ha iniziato a prendere a calci e pugni la porta di ingresso dell'abitazione, urlando minacce nei confronti della donna per convincerla a ritirare la denuncia e tornare a vivere con lui. Sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri che ha scongiurato il peggio. L'uomo, che aveva con sé anche della droga, si trova ora nel carcere di Imperia. (ANSA).