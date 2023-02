Incidenti lavoro: porti liguri si fermano domani per 24 ore

Anche i porti di di Genova, Savona e La Spezia aderiranno allo sciopero nazionale di 24 indetto in seguito ai due incidenti mortali sul lavoro avvenuti ieri e oggi negli scali di Trieste e Civitavecchia. A proclamarlo Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Liguria.

Lo sciopero avverrà con modalità orarie differenti a seconda dello scalo interessato ed avrà inizio a partire dalla mezzanotte odierna già nel porto di Genova, fino alle 24 del 12 febbraio. A Savona i lavoratori entreranno in sciopero da domani mattina alle 7, sempre per 24 ore mentre a La Spezia lo sciopero sarà dalle ore 19.00 dell'11 febbraio alle 19.00 del 12 febbraio. (ANSA).