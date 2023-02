Il carnevale genovese riscopre la tradizione, eventi in città

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - Un carnevale ispirato alla tradizione genovese organizzato dal Comune di Genova quello che i cittadini potranno vivere dal 13 al 24 febbraio . L'idea è quella di riproporre alcuni tra i più interessanti aspetti del carnevale tradizionale genovese: dalle maschere tipiche, alle veglie notturne nei saloni dei palazzi nobiliari, fino a coinvolgere la città nei festeggiamenti in Strada Nuova.

"Ci sono tante maschere e tante storie nella tradizione carnevalesca di Genova e abbiamo lavorato col duplice obiettivo di farlo scoprire per la prima volta alle giovani generazioni e, al contempo, per far vivere questa esperienza che da secoli ha animato la città ai genovesi e ai non genovesi- spiega l'assessore alle Tradizioni Paola Bordilli -. Vogliamo che il 2023 sia il punto di partenza di un percorso di valorizzazione del Carnevale genovese, un Carnevale che puntiamo ad arricchire sempre di più anno dopo anno" .

Tra gli eventi in programma sabato 18 febbraio andrà in scena la tradizione del Carnevale della Via Aurea che vedrà via Garibaldi animarsi di figuranti in costume con animazione, giocoleria, spettacoli di magia, danze e musica, canti e balli popolari, mentre alcuni dei Palazzi dei Rolli apriranno i loro portoni. Mente le scuole verranno coinvolte grazie alle tante compagnie che intratterranno con giochi, canti e balli popolari i bambini delle scuole elementari, che avranno così modo di conoscere le maschere popolari liguri: O Marcheise, A Marcheisa, Pacciugo, O Paisan, Pacciuga, A Paisann-a, O Villan, O Scio Reginn-a, Capitan Spaventa.

Domenica 26 febbraio ci sarà il saluto della città al carnevale con un'iniziativa che riprenderà l'antica usanza medievale delle "Navi dei Folli": il centro storico cittadino sarà percorso da un trenino carico di maschere della tradizione genovese, e non solo, pronte a portare allegria e un pizzico di follia per le vie cittadine. (ANSA).