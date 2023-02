Gianni Morandi apre la quarta serata correndo

(ANSA) - SANREMO, 10 FEB - Tuta, scarpe da ginnastica e pettorale con il numero 73, come le edizioni del festival di Sanremo. Gianni Morandi è arrivando correndo, come da sua passione, sul palco del teatro Ariston per dare il via alla quarta serata del festival. "Mi hai detto che era una maratona e io ti ho preso sul serio", ha detto rivolgendosi ad Amadeus.

