Celentano, bravo Amedeo, hai ancora lasciato il segno

(ANSA) - SANREMO, 10 FEB - "Bravo Amedeo! Anche sta volta hai lasciato il segno! Dopo la gigantesca partenza a RAZZO col bellissimo discorso di Benigni sull'affascinante "SORELLA" del simpatico Mattarella che, finalmente, non era mai successo ma solo con te poteva succedere di vedere un Presidente della Repubblica in persona al Festival di Sanremo. Per non parlare poi di quello che resterà l'ATTIMO più fuggente della storia, per la forte emozione scatenata dai tre Magnifici, Morandi, Albano, Ranieri". E' l'apprezzamento di Adriano Celentano per Amadeus e per il festival di Sanremo.

"E i cantanti devo dire, tutti bravi, ma cosa è successo...?", scrive Celentano sui profili social. "Capisco anche il dramma di non sentire la tua voce in cuffia, forse anch'io mi sarei arrabbiato... però i fiori... Fortissimo Mengoni...! Ma la grande novità di quest'anno è Madame, per il pezzo e la sua straordinaria interpretazione! Ciao ragazzi della musica! Un saluto particolare anche a quello che vuole stringermi la mano (Rosa Chemical)".

"Bravo Amedeo!!! Devo dire che fatico non poco a immaginare cosa mai ti inventerai l'anno venturo per superarti...!?!", conclude. (ANSA).