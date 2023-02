Calcio: Gudmundsson e Jagiello regolano il Palermo, Genoa ok

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - Il Genoa riscatta la sconfitta di Parma superando nell'anticipo il Palermo al Ferraris 2-0.

Rossoblù a segno nel primo tempo con Gudmundsson e nel recupero finale con Jagiello per una vittoria che permette alla squadra di Gilardino di consolidare il secondo posto.

Un Genoa che ha meritato il successo tornando a non subire reti e confermando la serie positiva in casa: dall'arrivo del tecnico biellese quattro vittorie e un pareggio a Marassi.

Palermo che era reduce dal successo sulla Reggina ma che nulla ha potuto contro la qualità dei rossoblù disegnati con il 4-3-2-1 ma soprattutto con Badelj regista in mezzo al campo e il ritorno alla difesa a quattro che ha annullato la coppia offensiva ospite composta da Brunori e Di Mariano.

Vantaggio dei padroni di casa al 25 con Gudmundsson che dopo un triangolo dal limite con Aramu ha battuto Pigliacelli con un perfetto diagonale che ha colpito la base del palo prima di entrare in porta.

Secondo tempo segnato dopo un minuto ancora da un gol di Gudmundsson ma rete annullata dopo check del var per fuorigioco. Per il Palermo, meglio nella ripresa complice un Genoa più arretrato, una sola vera occasione con Brunori su cross di Broh ma Martinez si è fatto trovare pronto respingendo la conclusione sottoporta.

Nel finale prima una traversa colpita da Gudmundsson dal vertice dell'area, poi in pieno recupero Puscas recupera un pallone su Marconi a trequarti, entra in area e serve Jagiello per il raddoppio che chiude la gara e consegna il secondo posto al Grifone. (ANSA).