Buoni spesa Covid irregolari: Corte Conti, niente danno erariale

(ANSA) - CAIRO MONTENOTTE, 10 FEB - Niente danno erariale per la concessione di 171 "buoni spesa Covid 19" finiti nel mirino della finanza a Cairo Montenotte (Savona). Lo ha stabilito una sentenza della Corte dei Conti della Liguria che ha "assolto" il responsabile nel 2020 dell'ufficio dei servizi sociali del Comune finito sotto accusa per 171 concessioni irregolari di buoni spesa per un valore di 31mila euro dopo un'indagine della Guardia di Finanza. Nel dettaglio, fra tutte le domande ammesse al beneficio (396) del buono spesa, 171 erano risultate, all'esame della GdF, compilate in bianco o incomplete. I giudici della Corte dei Conti hanno considerato le deroghe dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020, sottolineando come "il fatto che talune domande abbiano presentato profili di irregolarità formale non significa necessariamente che i relativi richiedenti non versassero in quelle precarie condizioni di bisogno per vedersi negato il beneficio. A ben guardare si tratta infatti di mere irregolarità nella compilazione delle domande che non postulano necessariamente quale corollario che esse abbiano i connotati di illiceità che le renderebbero foriere di danno erariale, posto che la Procura regionale non ha fornito alcuna dimostrazione che le intenzioni dei compilatori fossero nel senso di trasmettere dati non veritieri". (ANSA).