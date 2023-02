Ariete e Sangiovanni aprono serata cover con omaggio a Battiato

(ANSA) - SANREMO, 10 FEB - Ad Ariete e Sangiovanni l'onere di aprire la quarta serata del festival, quella tradizionalmente dedicata ai duetti e alle cover. I due giovani si sono confrontati con Cerco un centro di gravità permanente di Franco Battiato.

Ariete ha iniziato l'esibizione seduta in una citazione della copertina dell'album La Voce del padrone. La sedia è quella su cui era seduto Battiato quando ha realizzato la cover (per poi essere tolta in post produzione per rendere la posa da centro di gravità permanente). Sul palco palme e saette, e una sagoma di Battiato in una posa del balletto del videoclip ufficiale con la costellazione di pegaso, protettore dei poeti. (ANSA).