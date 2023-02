Sangiuliano, Sanremo dedichi ricordo a memoria foibe

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Domani 10 febbraio è la giornata dedicata al ricordo dell'orrore delle Foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Sono rispettosissimo dell'autonomia dell'arte e del lavoro culturale degli artisti. Ma da cittadino, prima che da Ministro, credo sarebbe un gesto importante che il Festival Sanremo dedicasse un momento, domani sera, proprio al Giorno del Ricordo". Lo ha dichiarato il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, rivolgendo un appello agli organizzatori del Festival di Sanremo affinché si dedichi uno spazio, all'interno dell'evento, al giorno del ricordo delle Foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.

La proposta del ministro è volta a "non dimenticare tutti gli italiani e le italiane che persero la vita nelle Foibe o che furono costretti a fuggire dalle priorie case e dalla propria terra. Uomini, donne, vecchi e bambini che - ricorda - non avevano alcuna colpa".

"Coltivare la memoria è l'unico antidoto affinché tragedie come queste non accadano mai più", afferma Sangiuliano. (ANSA).