Nautica: Sanlorenzo chiude 2022 con crescita a doppia cifra

Sanlorenzo, azienda leader nel settore della nautica di lusso, ha chiuso il 2022 con una crescita a doppia cifra e risultati che hanno superato le previsioni, guidati dall'ottima performance dell'Europa e dai nuovi modelli. Gli indicatori principali sono: ricavi netti per nuove vendite a 740,7 milioni (+26,4% rispetto ai 585,9 milioni del 2021), ebitda a 130,2 milioni (+36,3%) e un backlog netto al 31 dicembre 2022, dedotti i ricavi netti nuovo realizzati nel corso dell'esercizio, a 1.069,6 milioni, rispetto a 915,6 milioni del 2021, che porta la visibilità sui ricavi degli esercizi successivi (con ordini per 452 milioni oltre il 2023) al livello più alto di sempre. "Siamo solo all'inizio di una nuova fase di sviluppo, di cui daremo dettaglio fra qualche settimana nel nostro piano di crescita per i prossimi tre anni, nel segno della continuità e della leadership acquisita a livello internazionale" ha commentato il presidente e ceo Massimo Perotti.

L'Europa si conferma il mercato principale per le vendite, in crescita del 29,1% rispetto al 2021, con l'Italia in crescita del 56,8% a 102,4 milioni, ma ci sono stati incrementi a doppia cifra anche nei mercati delle Americhe e a Hong Kong. "L'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, che nel quarto trimestre è stato limitato e in taluni casi ha mostrato inversioni di tendenza - informa una nota di Sanlorenzo - ha avuto un impatto contenuto e più che compensato dall'aumento dei listini di vendita. L'approvvigionamento di materiali e lavorazioni viene gestito diversificando i fornitori e privilegiando contratti pluriennali con prezzi prestabiliti, anche grazie all'ottimizzazione della pianificazione produttiva derivante dall'ingente portafoglio ordini e alla strategia di verticalizzazione nelle filiere chiave intrapresa a partire dal 2022". (ANSA).