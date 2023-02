Disarcionata da cavallo, grave ragazza di 14 anni

(ANSA) - GENOVA, 09 FEB - Una ragazza di 14 anni è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata disarcionata dal cavallo su cui era in sella nel centro ippico Lo Sperone a Sestri Levante.

La giovane dopo la caduta è stata soccorsa dai medici del 118. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova con l'elicottero dei vigili del fuoco per un trauma cranico e addominale. (ANSA).