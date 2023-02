Bucci, ordinanza anti smog variabile secondo aree città

(ANSA) - GENOVA, 09 FEB - "L'ordinanza anti smog a Genova è un passo avanti verso una società migliore, non vogliamo penalizzare nessuno. Ci saranno dei cambiamenti, alcune deroghe, possibilità per risolvere il problema del ricambio dei mezzi e alcune aree della città saranno suddivise in base a norme differenti". Lo anticipa il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della cerimonia per il Giorno del ricordo intervenendo sul tema delle limitazioni al traffico privato e commerciale su tutto il territorio comunale di Genova dal primo marzo.

"Stiamo lavorando per far sì che le misure anti smog abbiano efficacia e allo stesso tempo non penalizzino le persone - spiega Bucci -. Stiamo valutando anche la possibilità di avere orari differenti e sulle possibilità di raggiungere i parcheggi di interscambio per utilizzare i mezzi pubblici".

"Stiamo parlando di facilitazioni per la parte commerciale, per chi ci lavora con questi automezzi, alla fine penso che arriveremo a una revisione dell'ordinanza in modo da accontentare tutti" aggiunge. (ANSA).