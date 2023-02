Sanremo: Florovivaisti mandano fiori a Blanco, "non calpestarli"

(ANSA) - BARI, 08 FEB - I florovivaisti della Coldiretti hanno inviato un mazzo di fiori al cantante Blanco con un biglietto in cui si legge: "Gentile Blanco, i fiori sono un messaggio di pace, amore e bellezza. Non calpestarli. Grazie".

L'iniziativa segue la sfuriata del cantante che ieri sera sul palco dell'Ariston, durante la sua esibizione come ospite a Sanremo, ha calpestato e distrutto un allestimento floreale. I florovivaisti ricordano al cantante che i fiori sono il simbolo del lavoro quotidiano di oltre ventisettemila imprese e duecentomila occupati, e invitano il cantante a visitare una serra per rendersi conto di persona di quanto lavoro c'è dietro la coltivazione di ogni fiore. Il florovivaismo - ricorda la Coldiretti - è un comparto strategico per il Paese che vale 2,5 miliardi di euro con 30mila ettari di territorio coltivati, impegnato nel garantire bellezza e a migliorare la qualità della vita con il contrasto ai cambiamenti climatici, all'inquinamento dell'aria e al dissesto del territorio. L'espressione di una agricoltura multifunzionale capace di lavorare per il bene della comunità e dell'ambiente, nonostante i rincari e le grandi difficoltà economiche. Non a caso proprio il florovivaista è stato scelto come personaggio simbolo del presepe 2022 - conclude la Coldiretti - dopo aver affrontato le difficoltà della pandemia e della guerra per continuare a garantire servizi e prodotti ai cittadini nonostante l'aumento esponenziale dei costi energetici nei campi e nelle serre. (ANSA).