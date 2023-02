Ricattava donna dopo video erotico, finto cartomante denunciato

(ANSA) - GENOVA, 08 FEB - Un uomo di 58 anni di Chiavari è stato denunciato dai Carabinieri di Selargius per aver ricattato una donna di 52 anni di Quartu in Sardegna. A raccontarlo è l'edizione del Levante del Secolo XIX.

L'uomo, che si era finto cartomante, aveva carpito la fiducia della donna che in un momento di difficoltà familiare si era rivolta a lui attraverso internet dove si spacciava per esperto di cartomanzia. Dopo averla convinta di avere il malocchio si era inizialmente fatto inviare 200 euro ma le richieste sempre più pressanti erano aumentate con il passare del tempo.

Sempre utilizzando la storia del malocchio infatti si era fatto inviare anche delle foto arrivando a chiedere immagini erotiche e anche un video che la donna, in un momento di fragilità, gli aveva inviato. A queste aveva aggiunto però anche la richiesta di ulteriori 1100 euro.

Al rifiuto della signora di fargli avere i soldi aveva iniziato a ricattarla minacciandola di inviare foto e video ai suoi familiari. Solo a quel punto la donna si è rivolta ai Carabinieri che seguendo i contatti online sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo rintracciato proprio nel Tigullio. (ANSA).