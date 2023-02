Nel container di banane 60 kg di cocaina, un arresto

(ANSA) - GENOVA, 08 FEB - Operazione della Guardia di Finanza savonese che con la collaborazione dei funzionari del reparto antifrode dell'agenzia delle accise ha scoperto all'interno di un container arrivato nel porto di Vado Ligure 60 kg di cocaina suddivisa in 50 panetti per un valore al dettaglio di oltre 5 milioni di euro.

Il carico era contenuto all'interno di un container di banane arrivato dall'Ecuador a bordo della "Victoria L" ed è stato scoperto a seguito di una accurata ispezione.

L'indagine ha poi portato all'arresto di un cittadino albanese di 37 anni residente a Milano che è stato fermato mentre cercava di aprire il container per recuperare la droga.

L'uomo è stato trovato in possesso di una pistola con 13 colpi, risultata poi rubata, di una radio ricetrasmittente e di attrezzi utilizzati per cercare di forzare il container e recuperare il carico. (ANSA).