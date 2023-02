Comune premia progetti di mobilità green ideati dai bambini

(ANSA) - GENOVA, 08 FEB - Immaginare una mobilità urbana sostenibile e a misura, anche, di bambino. Era questo il tema della seconda edizione del premio Federica Picasso, intitolato alla memoria della giovane donna morta investita a Marassi nel 2021 mentre era alla guida del suo monopattino.

Il premio, organizzato dallo studio legale Sguerso, di cui Federica era dipendente, con il sostegno del Comune di Genova e della fondazione Michele Scarponi, ha coinvolto quest'anno oltre un migliaio di alunni delle scuole primarie cittadine. Questa mattina a palazzo Ducale la cerimonia di premiazione con le classi vincitrici: la 5A della Nazario Sauro di Albaro; le 5A e 5B della Pietro Thouar di Pra', la 5B della Giuseppe Garibaldi di San Teodoro e la 5C Oberto Foglietta di Sestri Ponente. Il primo premio, assegnato alla 5A dell'istituto comprensivo Albaro, è stato per "un elaborato che mette in primo piano il tema del rispetto delle regole di comportamento sulla strada come compito condiviso all'interno della comunità scolastica attraverso lo slogan "strada per tutti" e il riferimento agli strumenti che nel quartiere costituiscono per eccellenza la mobilità sostenibile dei giovani cittadini, come Pedibus, Bicibus e trasporto pubblico.

Altre scuole sono state premiate per aver messo in atto pratiche virtuose. Oltre a bambini e insegnanti anche gli assessori comunali alla Mobilità, Matteo Campora , e alla Polizia locale, Sergio Gambino, la consigliera regionale Lilli Lauro, l'avvocato Filippo Sguerso e i colleghi e familiari di Federica Picasso. Presenti anche Marco Scarponi, segretario generale della Fondazione Michele Scarponi, Roberto Galuffo, referente alla salute dell'Ufficio scolastico regionale e Luigi Canepa del consultorio familiare di Asl3. (ANSA).