Cinque Terre: sensori nel terreno per efficacia muri a secco

(ANSA) - LA SPEZIA, 08 FEB - Sensori nei terreni per stabilire scientificamente quanto e come i muri a secco delle Cinque Terre siano efficaci nella tenuta dei versanti collinari.

Le prima quattro stazioni multi-parametriche sono state installate presso l'anfiteatro terrazzato di Manarola, sito pilota del progetto Stonewallsforlife, Monitoreranno la risposta del terreno e delle fasce a muri a secco alle piogge di elevata intensità, ormai sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici in atto. Attraverso un software dedicato, trasmetteranno in tempo reale ai tecnici del Parco nazionale delle Cinque Terre e ai ricercatori dell'Università di Genova dati circa la saturazione del terreno, la pressione dell'acqua e le spinte che agiscono all'interno del muro.

"I dati così raccolti offriranno una preziosa base conoscitiva, indispensabile per indirizzare e supportare i futuri interventi di recupero e salvaguardia del nostro paesaggio terrazzato", ha detto la presidente Donatella Bianchi.

La prima stazione è stata installata in un terreno già coltivato, quindi in buono stato; la seconda stazione si trova invece su una porzione di terreno in abbandono da decenni. La terza e la quarta stazione infine sono installate su un terreno recentemente ripulito in cui sono presenti muri crollati che saranno ricostruiti con differenti modalità, uno con tecnica tradizionale e l'altro con alcune soluzioni di rinforzo innovative. Il progetto europeo Stonewallsforlife ha come obiettivo di dimostrare come l'antica tecnologia dei muri a secco possa essere utilizzata per aumentare la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici. Nell'ambito dell'iniziativa, costruttori esperti tengono corsi di formazione per migranti e disoccupati per insegnare loro la posa e la manutenzione dei muri a secco. (ANSA).