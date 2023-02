Calderina difettosa, quattro adulti e due bimbi intossicati

(ANSA) - GENOVA, 08 FEB - Sei persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio ieri sera, in una casa di via Canepari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 con l'automedica.

Due bambini sono stati portati all'ospedale Gaslini mentre quattro adulti sono stati mandati al San Martino e al Villa Scassi, tutti in codice giallo, quello di media gravità. A chiamare i soccorsi è stato uno dei coinquilini. La fuoriuscita di monossido potrebbe essere stata causata da una calderina difettosa. (ANSA).