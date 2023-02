Calcio: Sampdoria; Colley passa al Besiktas

(ANSA) - GENOVA, 08 FEB - Omar Colley saluta la Sampdoria e passa al Besiktas: la trattativa ben avviata già da settimane si concluderà oggi, ultimo giorno di mercato in Turchia. Nelle casse dei blucerchiati finiranno 2,5 milioni di euro: risorse importanti considerata la critica situazione economica del club ligure. La cessione a titolo definitivo è stata voluta fortemente dal calciatore che temeva di avere poco spazio a Genova dopo gli arrivi in maglia blucerchiata di Gunter e Nuytinck nel mercato invernale.

Era arrivato nel 2018 dal Genk, finora aveva collezionato 127 presenze con la casacca della Sampdoria. I soldi incassati dal Besiktas si aggiungono ai 3 milioni che la Samp aveva ricevuto per la cessione di Sabiri alla Fiorentina: denaro fresco per le casse del club che a metà febbraio dovrà pagare gli ultimi tre mesi di stipendio ai calciatori, circa 11 milioni di euro.

(ANSA).