Troppi adesivi, a Tursi mozione per rimozione e più sanzioni

(ANSA) - GENOVA, 07 FEB - Il Comune di Genova farà scattare una stretta contro il fenomeno dilagante degli adesivi applicati in diversi spazi pubblici della città. E' stata approvata con il voto della maggioranza una mozione presentata da Paolo Gozzi, consigliere di "Vince Genova", che impegna sindaco e giunta ad "avviare un piano drastico e dettagliato di rimozione degli adesivi dai beni pubblici cittadini, con particolare ed urgente priorità a paline segnaletiche dei mezzi pubblici, targhe toponomastiche e cartellonistica stradale".

Non solo, il testo parla anche di maggiori controlli e sanzioni: "Il sindaco e la giunta si impegnino ad adottare ogni iniziativa utile alla repressione del fenomeno, intensificando i controlli mirati e l'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, valutando l'opportunità di intervenire anche a livello regolamentare e/o ordinatorio con specifiche previsioni normative e l'inasprimento di congrue sanzioni amministrative".

Il consigliere Paolo Gozzi parla di "ultima frontiera del vandalismo e dell'inciviltà", "fenomeno variegato, ma spesso riconducibile ad una concezione distorta e degradante del tifo e della rivalità calcistica cittadina". Per Gozzi "tale usanza barbara" comporta "uno sfregio al decoro e alla delicata bellezza della città" e inoltre "si sommano gli evidenti disagi, causati alla cittadinanza, derivanti dall'inservibilità o dall'illeggibilità di informazioni essenziali quali orario dei mezzi pubblici o indicazioni stradali". (ANSA).