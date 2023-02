Ecco come si divideranno i Big nelle prime due serate

(ANSA) - SANREMO, 06 FEB - Nella prima serata di Sanremo, martedì 7 febbraio, si esibiranno - in ordine alfabetico e non di apparizione - Anna Oxa, Ariete, Colla Zio, Coma_Cose, I Cugini di Campagna, Elodie, Gianluca Grignani, Gianmaria, Leo Gassmann, Mara Sattei, Marco Mengoni, Mr Rain, Olly e Ultimo.

Mercoledì 8 febbraio toccherà a Articolo 31, Colapesce Dimartino, Giorgia, Lazza, LDA, Levante, Madame, Modà, Paola e Chiara, Rosa Chemical, Sethu, Shari, Tananai e Will. (ANSA).