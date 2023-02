Ansaldo E.: Fim Cisl, domani ci aspettiamo garanzie su tempi

(ANSA) - GENOVA, 06 FEB - "L'incontro in programma domani al Ministero deve dare garanzie e tempi sulla ricapitalizzazione di Ansaldo Energia: ci aspettiamo un confronto importante che ci permetta di dare risposte concrete . Non ci devono essere interrogativi per un azienda così importante e strategica per il nostro paese con competenze che ci invidia il mondo e che deve avere un ruolo importante sulla transizione energetica: in questo senso il Governo deve prendere una posizione chiara". Lo dichiarano in una nota il segretario generale Fim Cisl Liguria Christian Venzano e Andrea Capogreco, RSU Fim Cisl Liguria per Ansaldo Energia. (ANSA).