Stankovic, contro Monza cattiveria e determinazione

(ANSA) - GENOVA, 05 FEB - "Siamo pronti per un'altra sfida che non sarà facile ma d'altra parte non ce ne sarà nemmeno una facile. Dobbiamo dimostrare che siamo compatti e che abbiamo la voglia, la forza e la determinazione di andare avanti". Dejan Stankovic ha un coraggio e una determinazione incredibili e, nelle parole pre partita (a Samp incontra domani il Monza) tira fuori una quella grinta e quella determinazione che pretende dai suoi. "Quando arriverà il momento positivo sbloccherà tutta la squadra, tutto l'ambiente blucerchiato" dice. Ma "noi abbiamo già dimostrato che assieme ai tifosi. che sono sempre al nostro fianco, siamo un blocco unico e questo li fa grandi. perché nei momenti difficili si sono dimostrati leali. Così, quando arriverà il momento positivo si sbloccherà l'intero ambiente doriano. Ma quando si sbloccherà dobbiamo essere li, perché vogliamo cambiare la storia di questo campionato".

L'avversario non è facile: "Il Monza sta in salute, con una società forte e sana, un allenatore bravo e giovane che si fa valere e volere bene. Hanno ottenuto ottimi risultati. Questo è quello che mi dispiace per noi perché sono sicuro che i nostri ragazzi hanno ancora tanto margine di dimostrare quanto valgono".

Invero, conclude Stankovic "tante cose ci penalizzano ma dobbiamo essere sopra tutto perché è il campo che parla. E noi dobbiamo giocare ogni partita come se fosse l'ultima, dobbiamo crederci sempre, rubare piu palloni ed esser elucidi a trasformarli. Questa volta voglio vedere piu cattiveria davanti alla porta, piu voglia di gestire la partita". (ANSA).