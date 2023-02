Code per i cantieri sull'A10 e sulla A12

(ANSA) - GENOVA, 05 FEB - Code sull'A10 e sulla A12 in corrispondenza di alcuni cantieri non rimovibili. Sull'A10 la coda ha toccato i 9 km nel tardo pomeriggio da Varazze fino al bivio con l'A26. Coda anche sull'A12, che ha toccato i 4 km, da Chiavari a Rapallo, sempre per un cantiere. Le code si sono formate a metà pomeriggio ma stanno progressivamente diminuendo.

(ANSA).