Alessia Marcuzzi con Fiorello a Viva Rai2... Viva Sanremo!

(ANSA) - SANREMO, 05 FEB - Alessia Marcuzzi sarà con Rosario Fiorello a Viva Rai2... Viva Sanremo! su Rai1, la versione 'dopofestival' dello show del mattino, in onda da martedì a venerdì prossimo su Rai1 dopo le serate di Sanremo. Lo ha annunciato la stessa conduttrice di Boomerissima a Che tempo che fa.

"Mi ha chiamato Rosario stamattina, ero sul treno. 'Sarai la donna del mio festival, Viva Rai2, Viva Sanremo", ha spiegato Marcuzzi. "Sarò con loro, ma non so cosa farò. Mi ha chiamato e mi ha chiesto: 'Sei pronta a tutto? A fare le scalinate, a commentare, ti mettiamo sul tetto del glass…'. Ho risposto che faccio tutto". (ANSA).