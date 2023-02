Ascolti, spot, social, le sfide dell'Amadeus quater

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Ascolti, spot, coinvolgimento social: negli ultimi anni la corazzata Sanremo ha battuto tutti i record e si prepara ad alzare ancora l'asticella. La sfida dell'Amadeus quater, al via il 7 febbraio, è replicare o superare il bottino storico del 2022, con un ascolto medio da 11 milioni 265 mila spettatori, pari al 58.4% di share, oltre 88 milioni di video on demand e 33,6 milioni di interazioni social. E una raccolta pubblicitaria da 42 milioni di euro. GLI SPOT - Rai Pubblicità si frega già le mani: i conti si fanno alla fine, ma si prevede - visto anche l'aumento del 28% del listino medio per la tabellare - che il festival faccia il pieno di spot, con 50 milioni di euro.

GLI ASCOLTI - Sul fronte ascolti, lo show più seguito dell'anno ha ormai un impatto allargato nel tempo: accanto agli 'addicted' pronti alla sbornia di mille minuti di diretta (l'anno scorso la durata media delle serate fu di 237 minuti), Sanremo è sempre più seguito anche su RaiPlay. "Soltanto la finale - spiega Francesco Siliato, data analyst del settore e partner di Studio Frasi - lo scorso anno generò 7 milioni 800mila click. In totale il festival 2022 ha raggiunto 644mila ore di visione complessive, per 14 minuti di media che è un dato molto alto".

I SOCIAL - Numeri alla mano, l'edizione 2023 si avvia a diventare la più social di sempre. Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale che il direttore artistico ha voluto accanto a sé per la prima e l'ultima serata, può contare su 28,5 milioni di follower solo su Instagram. Tra gli artisti, Marco Mengoni sfiora i 5,9 milioni di follower sui social (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok), Ultimo è a quota 4,8 milioni, Elodie poco più di 4 milioni e mezzo. Anche se seguaci non vuol dire in automatico voti, è chiaro che i social media avranno un ruolo centrale.

LA MUSICA - Sanremo è un affare anche per il mercato discografico. Con Amadeus al comando, il peso del festival sul fatturato annuo delle case discografiche - secondo le stime della Fimi - è passato dall'1,5% circa al 2,5% del 2022. L'anno scorso i brani del festival hanno superato gli 880 milioni di stream (+48,2% rispetto al 2021). (ANSA).