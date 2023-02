"A far la moda comincia tu", la Rai celebra Raffaella

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Raccontare la modernità di una donna che ha attraversato la tv e la storia del costume, rimanendo sempre contemporanea e reinventandosi ogni volta con programmi innovativi e di grande successo: la Rai celebra l'icona di stile Raffaella Carrà con una mostra dei suoi abiti al Forte di Santa Tecla a Sanremo.

L'elegante trasgressione di Raffaella Carrà sarà infatti il fil rouge della Mostra "A far la moda comincia tu!" che si potrà visitare nella settimana del 73° Festival della Canzone Italiana. Un omaggio del Servizio Pubblico alla Carrà attraverso 35 abiti, alcuni in dotazione delle Sartorie Rai, altri provenienti da collezionisti privati che li hanno meticolosamente restaurati e che rappresentano anche uno spaccato della storia della televisione italiana. Immergersi nel mondo di Raffaella Carrà è infatti come andare indietro e avanti nel tempo.

La Mostra non racconta solo l'icona Raffaella ma anche i grandi costumisti della televisione italiana come Enrico Rufini, Corrado Colabucci, Gabriele Mayer, Graziella Pera e Stefano Rianda.

Il collage stilistico è un percorso che parte dalla tv in bianco e nero e passa ai suoi colori preferiti e indossati: il bianco, l'oro, il rosso, il bluette, le paillette, il nero, declinati tra giacche, costumi da sera e tute dall'optical al super chic.

Un racconto che sarà accompagnato da immagini provenienti dalle Teche Rai. (ANSA).