Tir perde olive in A10, asfalto è da rifare

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - Giornata di difficoltà in A10 per un tir carico di barili contenenti olive in salamoia ha sbandato e ha perso l'intero carico sul sito stradale, in direzione Genova.L'incidente è avvenuto questa mattina alle 8.30 tra Varazze e il bivio A10/A26Sul posto, con il tratto divenuto impercorribile a causa dell'asfalto viscido: si sono toccati gli 11 km di coda, ridotti a 7 km in serata. In quel tratto i disagi erano già notevoli a causa di un cantiere.

L'asfalto dovrà essere rifatto: Autostrade per l'Italia ha fatto partire i lavori in serata. L'obiettivo è quello di consentire il transito su due corsie già domattina, sabato, e ultimare la riasfaltatura entro la settimana. Il caos in autostrada ha mandato in tilt anche l'Aurelia. (ANSA).