Super pc per Polposta e Scientifica contro attacchi hacker

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - Garantire la sicurezza di cittadini, enti e aziende da tutti i possibili attacchi criminali informatici. Con questo scopo la Polizia Postale e quella Scientifica (che dall'estate avranno una unica direzione) e Liguria Digitale (azienda della Regione Liguria) hanno creato a Genova il "Cyber security lab". Un laboratorio fornito di strumenti potentissimi, gli agenti ad esempio avranno a diposizione una connessione 50 volte più veloce rispetto a quella in uso negli uffici, e di ultima generazione, compresa tecnologia derivata da quella del Mossad israeliano, al quale gli agenti specializzati nei reati informatici potranno accedere in qualunque momento e in qualunque ora della giornata, sia in presenza che da remoto, per le loro indagini.

"Questo laboratorio rappresenta il primo caso in Italia ma speriamo che possano essercene tanti altri - ha sottolineato Antonio Borrelli, responsabile direzione centrale Polizia scientifica- la Liguria ha fatto un passo avanti per la sicurezza digitale di tutti i cittadini di questa regione. In questo momento nessun cittadino può vivere al di fuori del mondo digitale e noi come istituzioni abbiamo il dovere di tutelare la sicurezza dei cittadini perché i dati costituiscono un patrimonio importante e fondamentale di ognuno di noi". (ANSA).