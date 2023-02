Comune Chiavari, delibera per dire no a barriere acustiche Rfi

(ANSA) - CHIAVARI, 03 FEB - All'unanimità il Consiglio Comunale di Chiavari ha approvato oggi la delibera proposta dal sindaco Federico Messuti con cui viene espresso parere tecnico negativo al piano di installazione delle barriere acustiche voluto da Rfi. L'atto sarà presentato dal Comune di Chiavari in sede di conferenza dei servizi per manifestare la contrarietà all'opera e per bloccarne l'iter.

"Con la delibera tecnica negativa il caso è chiuso - ha detto Messuti -. Chiavari non vuole quest'opera e si è espressa per fermare la realizzazione delle barriere fonoassorbenti lungo il tratto di ferrovia cittadina. La nostra contrarietà è sempre stata chiara - ha concluso - e ci siamo attivati correttamente e tempestivamente nelle opportune sedi". (ANSA).