Anche Liguria celebra Wislawa Szymboska, teatro e mostra

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - Teatro Pubblico Ligure partecipa alle celebrazioni ufficiali organizzate da Fundacja Wislawy Szymborskiej di Cracovia in occasione del centenario della nascita di Wislawa Szymboska, poetessa polacca e premio Nobel per la letteratura nel 1996. Teatro Pubblico Ligure produce lo spettacolo "Ascolta come mi batte forte il tuo cuore" con Maddalena Crippa (prima nazionale il 27 marzo al Teatro Vittoria di Roma, poi in tour) e la mostra "La gioia di vivere" (dal 15 giugno al 3 settembre al Museo d'arte contemporanea "Villa Croce" di Genova, poi in tour), entrambi ideati da Sergio Maifredi. (ANSA).