Si nascondono in carrozza treno merci, allontanati

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 02 FEB - La carrozza di un treno merci in sosta alla stazione ferroviaria di Ventimiglia, dentro la quale si erano nascosti sei migranti è stata sgomberata stamani in un intervento congiunto di polizia e vigili del fuoco. E' successo verso le 6 di stamattina all'altezza del binario 6 ed è stato necessario staccare la corrente della linea ferroviaria per operare in sicurezza. Per entrare nel vagone, visto che gli stranieri non volevano uscire, i soccorritori hanno dovuto ragliare parte del telone. E' probabile che i migranti si siano nascosti convinti che il treno sarebbe ripartito per la Francia.

Diversi i convogli della linea Ventimiglia-Nizza, che hanno subito ritardi o cancellazioni. L'intervento si è concluso verso le 8. (ANSA).