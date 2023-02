Parco Portofino: altra sentenza CdS rinvia al Tar Liguria

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - Una nuova sentenza in appello del Consiglio di Stato sul Parco di Portofino pubblicata oggi rimanda al Tar della Liguria la battaglia legale sul futuro dell'area protetta confermando l'accoglimento della tesi del Ministero dell'Ambiente sulla carenze di contraddittorio in primo grado riguardo al coinvolgimento dei membri del comitato di gestione.

La conferma che il procedimento giudiziario sia da rifare in primo grado viene evidenziata dalla sentenza sul ricorso al CdS presentato dall'associazione internazionale ambientalista "Amici del Monte di Portofino" assieme a Verdi Ambiente e Società (Vas), con cui si ribadisce l'annullamento della sentenza del Tar della Liguria del 22 marzo 2022 che aveva bocciato la delimitazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino e le misure provvisorie di salvaguardia previste dal decreto ministeriale del 6 agosto 2021.

Il CdS ha quindi rinviato gli atti al Tar della Liguria per una nuova pronuncia sulla battaglia legale riguardante i confini provvisori per l'istituzione del nuovo parco nazionale di Portofino. Attualmente il Parco di Portofino è area protetta regionale. (ANSA).