A Chiavari arriva il baby point

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - Aprirà lunedì 6 febbraio il primo baby point di Chiavari, uno spazio dedicato all'allattamento e al cambio dei pannolini dei bambini. A lanciare l'iniziativa il Centro Famiglia Tigullio che in questo modo vuole offrire un aiuto ai genitori che si trovano fuori casa e che necessitano di un luogo tranquillo dove potersi prendere cura dei più piccoli. Il point sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, presso la sede del centro in via della Cittadella 4.

"Si tratta di un servizio importante che risponde ai bisogni delle famiglie, il primo sul territorio del nostro distretto sociosanitario - ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Michela Canepa -. La stanza è allestita con due poltrone, uno scalda biberon, un cuscino per l'allattamento e un fasciatoio. Un ambiente protetto dove allattare in tutta comodità e poter cambiare il proprio bambino. Il progetto si aggiunge alle numerose iniziative messe in campo dal Centro Famiglia Tigullio dedicate al mondo della genitorialità".

(ANSA).