Sanremo, tra gli ospiti della fiction anche Luisa Ranieri e Arca

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Da anni il Festival di Sanremo è anche una vetrina per presentare le fiction Rai in arrivo o più amate e che fanno il pieno di ascolti. Si allunga così la lista degli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston. Se nella prima serata di martedì 7 febbraio, come ha annunciato lei stessa, ci sarà Elena Sofia Ricci per presentare 'Fiori sopra l'inferno', su Rai1 dal 13 febbraio, serie in tre serate tratta dall'omonimo romanzo thriller di Ilaria Tuti in cui interpreta la profiler Teresa Battaglia, nella seconda, mercoledì 8, sarà la volta di Francesco Arca che presenta la nuova fiction "Resta con me", da un'idea da Maurizio De Giovanni, un noir notturno ambientato a Napoli in onda da domenica 19 febbraio.

Venerdì 10 febbraio, nella serata delle cover, arriva il cast di "Mare fuori" - già su RaiPlay, su Rai2 dal 15 febbraio - che proporrà la celebre sigla della serie O' mar for cantata da Matteo Paolillo, l'attore che nella serie interpreta Edoardo Conte. Non si sa quanti ragazzi saliranno sul palco, ad accompagnarli dovrebbe esserci Carolina Crescentini.

Nella serata finale grande attesa per l'attrice napoletana Luisa Ranieri, protagonista di "Lolita Lobosco", la fiction tratta dai romanzi di Gabriella Genisi giunta alla seconda stagione, che ha sbancato gli ascolti. "Piace perché è una donna forte che si fa domande sulla vita, come tante di noi", ha detto l'attrice che interpreta il vicequestore di Bari. In molti si chiedono se scenderà le scale con un tacco 12, scarpa che ama indossare nella serie tv nonostante i difficili casi da risolvere. (ANSA).