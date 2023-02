Rifiuti: Amiu ottiene 9 milioni dal Pnrr per nove progetti

(ANSA) - GENOVA, 01 FEB - La riqualificazione dell'impianto di stoccaggio dei rifiuti della Volpara in Val Bisagno a Genova, un polo per l'economia circolare con raccolta, riciclo e riuso dei rifiuti in via Bartolomeo Bianco, quindici nuove ecoisole interrate in piazze e zone di pregio della Lanterna. Sono alcuni dei nove progetti della municipalizzata per la gestione dei rifiuti Amiu entrati nella graduatoria nazionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e finanziati con 9 milioni.

"I progetti sono il frutto della collaborazione tra istituzioni e Amiu, - commenta l'assessore comunale all'Ambiente Matteo Campora - e sono incentrati su settori strategici per ecosostenibilità, trasformazione digitale e difesa del territorio dagli impatti delle attività che vengono svolte attraverso i servizi ambientali. Con questi fondi realizzeremo interventi sul territorio a partire dalle nuove ecoisole, importanti azioni per la riqualificazione della Volpara con inizio lavori previsto nel 2024 e la realizzazione del polo dell'economia circolare al Lagaccio con inizio lavori previsto entro la fine del 2023".

"Accedere a questi fondi dimostra la volontà dell'azienda di essere all'avanguardia nel campo della sostenibilità e della cura dell'ambiente", sottolinea il consigliere delegato ai rifiuti e alla transizione ecologica della Città Metropolitana Gabriele Reggiardo.

"Non discutiamo di ipotesi: con questi fondi abbiamo strumenti reali e concreti per avviare un ulteriore nuovo percorso di crescita, di sviluppo e di salvaguardia dell'ambiente", sottolinea il presidente di Amiu Giovanni Battista Raggi.

Tra i progetti finanziati: 2 milioni per l'implementazione delle ecoisole ad accesso controllato sia a Levante sia a Ponente di Genova, un milione per 15 ecoisole interrate, un milione per l'acquisto di cassonetti con accesso controllato per il genovesato, 900 mila euro per l'acquisto di sistemi di georeferenziazione di mezzi e attrezzature, 1,8 milioni per riqualificare la Volpara e la trasformazione di via Bartolomeo Bianco in un polo per l'economia circolare. (ANSA).