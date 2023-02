Modà, mai scesi al compromesso di essere al passo coi tempi

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - I Modà mancavano da un po' al festival di Sanremo. L'ultima volta fu 10 anni fa, con il terzo posto di Se si potesse morire (nel 2011 arrivarono secondi con Arriverà in coppia con Emma). Ora la band capitanata da Kekko Silvestre torna su quel palco per la quarta volta, con il brano "Lasciami" e per festeggiare 20 anni di carriera. E lo fanno in perfetto stile Modà, senza strizzare l'occhio, o la musica, alle nuove mode. "Non siamo mai scesi al compromesso di stare al passo con i tempi, con quello che richiede il mercato - racconta Kekko -. Ci sarà gente che quando ci ritroverà nella nostra veste pop-rock, sarà felice. E' vero che ci sono le nuove generazioni, ma c'è spazio anche per noi".

Per il ritorno al festival Silvestre ha deciso di mettersi a nudo e di raccontare la sua depressione, di cui soffre da tempo.

"All'inizio mi vergognavo a parlarne, mi sentivo ipocrita. Avevo tutto, perché essere depresso? Poi ho capito che è una malattia che non guarda in faccia nessuno e che parlarne mi avrebbe aiutato. Tornare all'Ariston con un brano d'amore sarebbe stato facile, ma una canzone più vera di questa non avrei saputo scriverla". Ad aiutarlo ad affrontare le sue fragilità è stata la sua famiglia. "La spinta me l'ha data soprattutto la mia bambina. Non volevo essere l'esempio di uno che si lascia andare".

Vent'anni di carriera, e dieci di Gioia, l'album che ha segnato la svolta nella loro carriera, sono anche l'occasione per guardarsi indietro. "Ogni anno che passa e che invecchi fai un bilancio della tua vita, per forza di cose. I miei sono tutti positivi. In passato abbiamo raggiunto apici che non vivremo più - spiega con lucida consapevolezza il cantante che vanta un disco di diamante - ma abbiamo sempre lavorato a livelli importanti. Un po' di nostalgia c'è, ma facciamo ancora dischi, tour nei palazzetti, abbiamo il nostro zoccolo duro che non ci abbandona. L'importante è sempre rimettersi in gioco".

Nella serata dei duetti i Modà canteranno con Le Vibrazioni "Vieni da me". Dal 27 marzo saranno in tour nei teatri accompagnati per la prima volta da un'orchestra. (ANSA).