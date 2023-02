Donna abusata da un pusher nel centro storico di Genova

Ancora violenza nel centro storico di Genova. Una donna di 28 anni è stata soccorsa in piazza della Meridiana dopo essere stata abusata brutalmente da un uomo. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe stata violentata da un pusher in un vicolo. A trovarla è stata un suo amico che ha avvisato il 118. La donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Galliera dove sono state riscontrate lesioni compatibili con un abuso. I medici la stanno operando per le ferite subite. I sanitari hanno chiamato gli agenti delle volanti che hanno raccolto le prime informazioni per poi passare le indagini alla squadra mobile. Si tratta del quarto caso in poche settimane di giovani abusati da pusher da cui acquistano droga nel centro storico.